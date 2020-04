Portaltic.-Los capítulos de vídeo de YouTube permitirán saltar directamente a las partes que más interesen

MADRID, 14 (Portaltic/EP)

Google trabaja en una nueva función de capítulos para YouTube que permitirá a los usuarios que no quieren ver por completo los vídeos de larga duración pasar a las partes que más puedan interesarles.

Los capítulos de vídeos se basan en las marcas de tiempo que los creadores incluyen en las descripciones de sus contenidos. En ellas, y como explican en Android Police, explican lo que aparecerá a medida que se avance en el vídeo – por ejemplo, una introducción, una lista de pros y contras, una conclusión-, y el momento en que lo hará.

Con esta función, la barra de reproducción aparece dividida en fragmentos, que se corresponden con las marcas de tiempo previamente determinadas. No obstante, si los creadores no han incluido ninguna en la descripción, los vídeos no aparecerán divididos por capítulos.

Según indican en el medio citado, los capítulos han empezado a aparecer a algunos usuarios de la 'app' de YouTube para Android.