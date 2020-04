Atacó e incendió a un hombre en California: no hubo provocación

Un caso inhumano, en medio de la cuarentena, resuena desde California. Un hombre en bicicleta se acercó a otro, que estaba sentado en una acera, le roció carburante y le prendió fuego. Se informó que la víctima está en condición delicada.

La Policía de Santa Ana informó que detuvo al agresor, Adrián Alberto Rodríguez Herrera, de 45 años. "No hubo provocación. Sencillamente, se acercó a la víctima y lo incendió", dijeron funcionarios.

SAPD Detectives Looking For Witnesses & Additional Victims In Arson/Attempted Murder Case https://t.co/vz9j1Ffe6R

— SantaAnaPD (@SantaAnaPD) April 14, 2020