Cultura.- One World: Together at Home, el macrofestival benéfico online con más estrellas contra el coronavirus

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Taylor Swift, Oprah, Alicia Keys, Camila Cabello, Pharrell, Matthew McConaughey, Jennifer Lopez, Celine Dion, Awkwafina, Amy Poehler, Lupita Nyong'o, Sam Smith, Shawn Mendes, Ellen DeGeneres, Usher, Victoria Beckham y LL Cool J son los últimos artistas que se suman al cartel de One World: Together at Home.

Se trata de un festival online para recaudar fondos contra el coronavirus comandado por Lady Gaga y presentado por las estrellas televisivas Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, que contaba ya con Paul McCartney, Billie Eilish o Elton John. Tendrá lugar este 18 de abril a las (20:00 ET – 17:00 PT).

Aparte del elenco de Barrio Sésamo, participarán también Stevie Wonder, Eddie Vedder, Chris Martin, The Killers, John Legend, J Balvin, Kacey Musgraves, Idris y Sabrina Elba, Lizzo, Keith Urban, Billie Joe Armstrong, Alanis Morissette, Kerry Washington, Maluma, David Beckham y Burna Boy.

Entre las actuaciones del festival -organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud-, hablarán médicos, sanitarios y familias afectadas de diferentes maneras por la pandemia. Todo lo recaudado será para la COVID-19 Solidarity Response Fund, así como para organizaciones benéficas locales y regionales estadounidenses de todo tipo.

One World: Together at Home se podrá ver en ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeart Media y Bell Media. Una retransmisión en vivo en streaming empezará a las 14:00 (ET) en varias plataformas como Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, TIDAL, Twitch, Twitter y YouTube.