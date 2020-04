Cultura.- Sam Raimi confirma que dirigirá Doctor Strange in the Multiverse of Madness

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El pasado enero el director Scott Derrickson abandonó la producción de Doctor Strange in the Multiverse of Madness debido a diferencias creativas con Marvel. Posteriormente Sam Raimi comenzó a negociar con la compañía para hacerse cargo de la dirección de la secuela y ahora el realizador ha confirmado su participación en la cinta.

En la década de 2000, Raimi hizo una trilogía de películas de Spider-Man. En las cintas el personaje de J. Jonah Jameson debate con Ted Hoffman sobre cómo deberían llamar el Doctor Octopus en el Daily Bugle y uno de los nombres que sugieren es Doctor Strange. Ahora Raimi ha explicado la conexión de esta frase con su nuevo proyecto.

"Cuando era niño me encantaba Doctor Strange, pero él siempre andaba detrás de Spider-Man y Batman y para mí probablemente estaba en el número cinco de grandes personajes de cómics. Era tan original, pero cuando tuvimos esa escena en Spider-Man 2 no tenía ni idea de que alguna vez estaría haciendo una película de Doctor Strange, por lo que es muy divertido que casualmente esa frase estuviera en la película. Debo decir que me habría gustado saber entonces que iba a participar en el proyecto", reveló a Coming Soon.

La última película dirigida por Raimi es Oz: Un mundo de fantasía, lanzada en 2013. Entre los grandes títulos del realizador destacan Posesión infernal, El ejército de las tinieblas o Arrástrame al infierno.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y Benedict Wong. Está previsto que el filme llegue a las salas el 5 de noviembre de 2021.