Estas son las industrias que se niegan a cerrar pese a emergencia sanitaria

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer en qué estados de México se localizan las empresas que no han acatado las medidas de parar labores porque no realizar actividades esenciales, como se determinó por el Consejo de Salubridad ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Durante la conferencia diaria desde Palacio Nacional, el funcionario federal dijo que aún hay muchos trabajadores que no han podido implementar las medidas de sana distancia, “no es culpa de ellos, sino de sus empleadores que no están acatando una medida general y sanitaria para la protección de todas las personas”.

De acuerdo con la información, estas empresas se localizan en Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, Estado de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.

De las que 25.78 por ciento se dedican a la industria automotriz; 21.09 por ciento al comercio, venta y distribución de productos no esenciales, como tiendas departamentales, calzado, papelería o decoración; 17.97 por ciento a la industria textil y 9.38 por ciento a la maderera.

Otro 25.78 por ciento a otras actividades, entre ellas la industria aeroespacial, maquinado industrial, celulosa y papel, tabacalera, construcción, entre otras.

También dio a conocer que entre el 4 y 14 de abril se llevaron a cabo operativos de inspecciones federales del trabajo, en los cuales se detectaron que 18 por ciento de las empresas que están abiertas sí desempeñan actividades esenciales.

La mitad acataron las medidas y cerraron cuando se estableció; sin embargo, 17 por ciento estaban abiertas, aunque después de la inspección accedieron a cerrar, pero a otro 15 por ciento se les exhortó a cerrar y no accedieron.

“En esos sitios no hay una colaboración completa para la reducción de los contagios porque las personas no se pueden quedar en casa ya que su empleo está en riesgo, las empresas no acatan disposiciones generales”, dijo López-Gatell.

Sobre las sanciones que se llevarían a cabo, a las empresas que se negaron a cerrar se les levantará un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, que da inicio al proceso sancionador.

“La Secretaría del Trabajo, como autoridad competente, da vista a la autoridad sanitaria para que realice el proceso correspondiente a la clausura. ¿Dije clausura? Sí, a la clausura. Se da vista también al Ministerio Público para que se realice la investigación del posible delito porque hablamos de un daño a la salud que puede costar la vida”.