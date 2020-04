Ciencia.-Encontrar la teoría fundamental de la física con un proyecto colaborativo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Un proyecto colaborativo global para encontrar la teoría fundamental de la física, la teoría que une a toda la física, desde la teoría general de la relatividad hasta la mecánica cuántica, ha sido lanzado por el científico británico Stephen Wolfram, conocido por su trabajo en las ciencias de la computación, matemáticas y en física teórica..

Autor del libro A New Kind of Science, Wolfram se convirtió en un físico distingudio al principio de su carrera, pero luego se fue para fundar una compañía de computadoras. Más recientemente, ha encontrado un renovado interés en seguir sus ideas sobre la física fundamental que, según él, conducirá al descubrimiento de una teoría fundamental. Para ello ha creado The Wolfram Physics Project.

Wolfram sugiere que el universo puede modelarse utilizando puntos en el espacio y reglas que, cuando se aplican, generan más puntos. A medida que se agregan más puntos, se construye una red. Sugiere además que los universos modelo pueden construirse usando hipergrafías que describen tales redes, y las reglas que se aplican eventualmente determinan las características que conforman un universo dado. Y cree que esto sugiere que debería ser posible comenzar con algunos puntos en el espacio y desarrollar un modelo que represente el universo real, al menos tal como lo conocemos.

Sugiere que todo lo que se necesita es que alguien presente las reglas correctas. Y ese es el objetivo de su proyecto. Aquellos que estén interesados ??solo necesitan visitar el sitio web del proyecto y comenzar a descargar documentos que expliquen más las teorías de Wolfram y cómo los científicos ciudadanos pueden involucrarse, y si lo desean, crear algunas reglas y agregarlas al proyecto.

En uno de sus documentos que describe el camino que ha tomado el proyecto, Wolfram señala que él y su equipo estaban en camino de presentar el proyecto justo cuando la pandemia COVID-19 comenzó a desarrollarse. Discutieron retrasar el lanzamiento, pero luego decidieron que con gran parte del mundo bloqueado, podría haber interés en un proyecto profundamente cerebral por parte de personas confinadas que se están aburriendo. Señala que Isaac Newton hizo algunos de sus mejores trabajos mientras se aisló a sí mismo durante la plaga.