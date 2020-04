¿Quién será la compañera de fórmula de Joe Biden en las presidenciales 2020?

¿Quién acompañará a Joe Biden en la fórmula presidencial? Ya dijo que será una mujer, pero todavía no ha dicho quién hará los honores de acompañarlo en la carrera hacia la Casa Blanca.

La campaña electoral en los Estados Unidos está ensombrecida por la pandemia del coronavirus. Pero, el cronograma electoral de las presidenciales continúa y por eso Biden debe seleccionar una compañera de ticket.

Un análisis de Carl Leubsdorf, publicado en el Dallas Morning News, señala que, Biden reconoció por qué fue designado por Obama como compañero de fórmula. "Él necesitaba mi experiencia en política exterior y en Washington". El virtual candidato demócrata a 2020, busca entonces "una mujer que tenga fortalezas donde yo tengo debilidades", dijo.

