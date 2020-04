Cultura.- Maggie Civantos vuelve con 'Vis a vis: El oasis': "En estos tiempos la cultura es muy necesaria"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La marea amarilla regresa con fuerzas renovadas. El próximo lunes 20 de abril vuelve 'Vis a vis' con una nueva temporada, titulada 'El oasis', que se estrena a las 22:00 horas en Fox. Macarena y Zulema organizan el golpe del siglo tras salir de Cruz del Norte en una temporada que promete ser "el auténtico cierre" de la serie. "Quedaba una parte más que contar", apunta Maggie Civantos, que en estos tiempos de confinamiento a causa del coronavirus reivindica la importancia de la cultura: "La gente está encontrando ahí un refugio en durante la cuarentena".

'El oasis' llega a la pequeña pantalla en pleno de estado de alarma por la pandemia provocada por el coronavirus y Civantos reivindica la cultura como uno de los valores necesarios en este período de aislamiento. "No es de primera necesidad, cierto, pero es donde la gente está encontrando un refugio para hacer más llevadera esta situación. La cultura debería estar más mimada, cuidada y considerada. Deberían tomarse medidas al respecto, porque es muy necesaria. Esperemos que así lo vean los que tienen que tomar decisiones", declara rotundamente en una entrevista concedida a Europa Press a través de videoconferencia.

Además, la actriz reclama que, pese a vivir un período de confinamiento, esto no signifique una merma a la hora de que la gente exprese lo que sienta: "En vez de confinarnos a nivel mental, tenemos que expresar lo que sentimos. La gente tiene que poder decir sin miedo si está descontenta". En este sentido, destaca que "si somos capaces de estar confinados para salvar vidas, también lo podemos hacer para expresarnos libremente". "Que el aislamiento no nos quite la libertad, como ciudadanos, de poder decir lo que pensamos", sentencia.

'Vis a vis: El oasis' se sitúa varios años después del final de la cuarta temporada de la serie original, funcionando más bien como una nueva tanda de episodios a modo de epílogo que como un spin-off. "Nos dimos cuenta que el desenlace que dejamos era muy abierto y nos quedaba pendiente contar qué pasaba con estas dos mujeres, Macarena y Zulema", comenta Sandra Gallego, directora de la ficción.

LOS FANS, PRINCIPALES IMPULSORES DE 'EL OASIS'

Civantos, además, recalca la importancia de los fans, esa fiel 'Marea amarilla', como principales impulsores de la producción de 'El oasis'. "El fenómeno de la 'Marea amarilla' ha sido tan bonito, que me era imposible negarme a una temporada más. Por otro lado, es una propuesta magnífica, con un estupendo guion porque era añadir algo a la historia que aún no había sido contado", afirma.

Esta temporada mostrará, por fin, cómo es la relación entre Macarena y Zulema, personaje que vuelve a estar interpretado por Najwa Nimri, sin la prisión como escenario. "Lo que a mí me pasa es lo que va a sentir el público que haya seguido la serie, que va a sorprenderse de cómo son ellas en un ambiente completamente distinto. Nadie, después de varios años, está en el mismo punto, menos cuando se ha estado en la cárcel", explica Itziar Castro, Goya en la serie. "Su relación es de un constante tira y afloja, de un contigo pero sin ti", añade Claudia Riera, que interpreta a Trini, uno de los nuevos personajes de la ficción.

"Pero la esencia de los personajes se mantiene", advierte Castro, que espera que los seguidores aprecien la serie como una evolución lógica de sus personajes. "Esta es la historia que faltaba por contar, en la que se ve que continúa ese amor-odio, esa dualidad de parece que sigue estando ahí, solo que en otro nivel", argumenta.

LA IMPORTANCIA DEL COLOR

Tanto a nivel técnico como interpretativo, 'El oasis' ha sido un desafío al narrar una trama alejada de la cárcel, que marcaba el escenario de los cuatro temporadas anteriores. "Hemos tenido que reinventar muchos elementos, algunos aparentemente tan banales como la forma de vestir de cada protagonista, ya que eso transmite un mensaje también", comenta Gallego, que incide también en la importancia de lo visual.

"Hemos buscado que sea más luminosa esta temporada, la elección de los espacios, sus colores, marca el guion. Los amarillos narran el presente, el azul el pasado, el rojo la presión", detalla.

Con 'Vis a vis: El oasis', se cierra definitivamente la historia de Macarena y Zulema. Creada por Daniel Écija, Álex Pina, Iván Escobar y Esther Martínez Lobato, la ficción está protagonizada por Maggie Civantos, Najwa Nimri, Itziar Castro, Isabel Naveira, Claudia Riera, Lisi Linder, Ana María Picchio y Lucas Ferraro.