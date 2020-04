DiCaprio y Robert De Niro subastan rodar con ellos lo nuevo de Scorsese para recaudar fondos contra el coronavirus

MADRID, 16 (CulturaOcio)

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro tienen muchas cosas en común. Ambos son ganadores del Oscar, tienen una extensa colaboración con Martin Scorsese y gustan de ayudar en diferentes causas humanitarias. Ahora, están ofreciendo participar en la última cinta del director para todo aquel que done dinero a la lucha contra el coronavirus.

De entre toda la gente que done dinero en AllInChallenge.com saldrá un afortunado que no sólo asistirá al set de rodaje en Killers of The Flower Moon, el próximo proyecto de Scorsese, sino que tendrá la oportunidad de conocer a los dos actores y al director, y de asistir a la premiere del filme.

Así lo han anunciado ambos intérpretes a través de un video de Instagram, en el que DiCaprio explica cómo fundó junto a Lorraine Jobs el Fondo de Alimentos de Estados Unidos para "ayudar a garantizar que todas las familias necesitadas tengan acceso a la alimentación en éste momento crítico".

Las donaciones recibidas a través de la página irán destinadas a los bancos de alimentos Meals On Wheels, No Kids Hungry y America's Food Found, tal y como explica De Niro. Los actores también retan a otras estrellas a participar en la iniciativa como Matthew McConaughey, Ellen DeGeneres o Jamie Foxx.

Basada en la novela de no ficción del periodista David Grann, Killers Of The Flower Moon relata la investigación del FBI de los crímenes cometidos contra personas ricas en Osage, Oklahoma, durante la década de 1920, y el posterior juicio contra los nativos americanos del lugar tras descubrirse unas reservas petrolíferas en sus tierras, con varias partes interesadas en recibir las ganancias del petróleo.