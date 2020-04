EEUU/Rusia.- Snowden solicita a Rusia una prórroga de tres años de su permiso de residencia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ex analista de Inteligencia estadounidense Edward Snowden ha solicitado a Rusia una prórroga de tres años de su permiso de residencia en el país, donde permanece para escapar de la Justicia estadounidense, que le persigue por filtrar información de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

"Edward Snowden ha presentado los documentos para la extensión de su permiso de residencia en Rusia por otros tres años, ya que el plazo expira en abril", ha dicho su abogado, Anatoli Kucherena, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Sputnik.

No obstante, Kucherena ha asegurado que tanto él como Snowden son conscientes de que la respuesta de las autoridades rusas podría retrasarse a causa de la pandemia de coronavirus. "Lo comprendemos y esperamos la decisión del servicio migratorio", ha indicado.

El abogado ha aprovechado para comentar que Snowden y su mujer "respetan el confinamiento" impuesto por el Gobierno ruso a la población para frenar el avance del virus. "No sale a ninguna parte", ha afirmado, recordando que "ya está acostumbrado porque lleva años trabajando a distancia".

Interrogado sobre la posibilidad de que el ex analista estadounidense solicite la nacionalidad rusa, ha contestado que aún no ha tomado una decisión al respecto. "Snodwen no ha discutido este tema conmigo. Habíamos acordado que si se anima, volveremos a debatirlo", ha añadido.

Snowden huyó a Hong Kong en 2013 tras filtrar a Wikileaks abundante información sobre la NSA. Posteriormente, se refugió en Rusia, donde en principio puede permanecer hasta abril 2020. Estados Unidos le acusa de espionaje, un delito por el que podría ser condenado a entre 30 años de cárcel y cadena perpetua.