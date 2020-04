Portaltic.-Los nuevos portátiles HP ProBook ofrecen funciones de seguridad en varias capas y procesadores AMD Ryzen 4000

MADRID, 16 (Portaltic/EP)

HP ha presentado sus nuevos portátiles HP ProBook 445 G7 y HP ProBook 455 G7, dos equipos profesionales que incorporan incorporan funciones de seguridad de varias capas, potenciados por Windows 10 y disponibles con la última tecnología de procesadores móviles de la serie 4000 de AMD Ryzen.

Los nuevos ProBooks funcionan con la última serie de procesadores AMD Ryzen 4000, disponible con procesadores móviles de cuatro, seis u ocho núcleos y una larga duración de la batería. La compañía indica que se pueden recargar "rápidamente" con la tecnología HP Fast Charge, que consigue hasta un 50 por ciento de duración de la batería con 30 minutos de carga.

Estos equipos cuenta con protección de seguridad de varias capas "debajo, dentro y encima del sistema operativo", lo que significa una protección con funciones de seguridad y privacidad incorporadas desde la BIOS.

En este caso, la compañía ha incluido la BIO autorregenerable HP Sure Start para AMD, que hace que se recupere automáticamente de los ataques de firmware o de la corrupción sin la intervención del usuario o del personal de TI. HP Sure Sense utiliza inteligencia artificial, que identifica y pone en cuarentena los ataques desconocidos; la cámara integrada HP Privacy tiene un obturador físico para bloquear la lente de la cámara, y HP Sure View Gen3 (opcional) reduce el ángulo de visión desde los lados, haciendo que parezca oscura e ilegible, para "bloquear instantáneamente las miradas no deseadas de terceros a la pantalla".

Desde HP explican que se trata de dos dispositivos "ultradelgados". Tienen un diseño de bisagra de 180 grados y cuentan con una cubierta de aluminio que incorpora una pantalla casi sin bordes y una cubierta de teclado de aluminio forjado en 3D.

Tanto HP ProBook 445 G7 y HP ProBook 455 G7 han sido diseñados pensando en las necesidades de las pymes. Por ello, tienen como complemento Base Dock G5 HP USB-C y conectividad WiFi con la LAN inalámbrica de rango extendido de HP, que permite "una mayor distancia del punto de transmisión y un rápido rendimiento de los datos en rangos más cortos", según la compañía. Soportan WiFi 6 de velocidad gigabit (opcional)

HP ProBook 455 G7 y HP ProBook 445 G7 estarán disponibles "en los próximos meses", a un precio que parte de los 599 euros.