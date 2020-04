Observatorio espacial confirma teoría de la Relatividad General de Einstein

Las teorías del científico alemán, Albert Einstein, nuevamente se han confirmado, así lo dio a conocer el telescopio VLT (Very Large Telescope) del Observatorio Europeo Austral (ESO) quien señaló que su teoría sobre que en una estrella órbita un agujero negro supermasivo se ha verificado con las exploraciones que ellos han realizado.

A través de un comunicado, el observatorio europeo indicó que existe una estrella en el centro de la Via Láctea y su órbita tiene forma de rosetón. Este descubrimiento se hizo tras un trabajo de medición de más de 30 años.

La teoría general de la relatividad o relatividad general es una teoría del campo gravitatorio y de los sistemas de referencia generales, publicado por Einstein en 1915 y 1916.

En ella se afirma que el espacio-tiempo no será plano en presencia de materia y que la curvatura del espacio-tiempo será percibida como un campo gravitario. El merito del alemán es postular que las órbitas enlazadas de un objeto alrededor de otro no están cerradas, a diferencia de lo que afirmaba otro referente de la física, Isaac Newton quien aseguraba que la gravedad tiene un movimiento de precisión hacia adelante en el plano de movimiento.

"Este famoso efecto, visto por primera vez en la órbita del planeta Mercurio alrededor del Sol, fue la primera evidencia a favor de la Relatividad General, señalan los científicos espaciales.

"Este avance observacional fortalece la evidencia de que Sagitario A* debe ser un agujero negro supermasivo de cuatro millones de veces la masa del Sol", declara Reinhard Genzel, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE), en Garching (Alemania) y artífice del programa de 30 años de duración que ha llevado a este resultado.

A dancing star and Einstein’s theory of general relativity — learn more about this amazing discovery in this short video.#ESOCastLight #BiteSizedAstronomy #4K #UHDhttps://t.co/hRKpTtHgVP pic.twitter.com/OCVMQrUnJC

— ESO (@ESO) April 16, 2020