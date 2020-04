Coronavirus.- Nueva York se acerca a los 13.000 fallecidos entre nuevas fricciones entre el estado y la Casa Blanca

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha confirmado este viernes 630 nuevos fallecimientos a causa del coronavirus en todo el estado, un repunte diario de fallecidos respecto a las 606 registradas en el balance anterior del jueves, y ha estimado que el número de hospitalizaciones diarias sigue por encima de las 2.000.

Del total de nuevos fallecidos, 590 han muerto en los hospitales de la ciudad mientras que otros 40 han muerto en residencias de la tercera edad. "Parece que el número de muertos sigue negándose a bajar drásticamente", ha lamentado el gobernador de Nueva York en su comparecencia diaria de prensa.

El número de fallecidos en todo el estado desde la declaración de la epidemia es de 12.822, aproximadamente unos 9.100 de ellos solo en la ciudad de Nueva York, según las cuentas recogidas por 'The New York Times'.

Durante su comparecencia de este viernes, Cuomo ha descrito la situación como "asombrosa en su dolor, en su miseria y en su tragedia", antes de recordar la entrada en vigor, a partir de esta noche, del uso obligatorio de la mascarilla para todos los neoyorquinos que no puedan mantener una distancia de seguridad en su vida cotidiana.

Asimismo, y como lleva haciendo desde el principio de la declaración de la epidemia, Cuomo ha vuelto a criticar la falta de cooperación con la Casa Blanca. En esta ocasión, se ha referido a la falta de pruebas de contagios.

"El gobierno federal no puede lavarse las manos y decir 'Oh, los estados son los responsables de hacer las pruebas'. Porque no podemos. Sin la ayuda federal es imposible. Esto es un caos. Necesitamos una respuesta coordinada entre el gobierno y los estados", ha lamentado.

Mientras Cuomo concluía su comparecencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido con dureza en su cuenta de Twitter. "Que haga más y que hable menos", ha aseverado el mandatario.

"El gobernador Cuomo debería pasarse más tiempo 'haciendo' y menos tiempo 'quejándose'. Sal ahí y haz tu trabajo. ¡Deja de hablar! Te hemos construido miles de camas de hospital que ni te hacían falta ni usabas, te hemos dado los respiradores que deberías haber tenido tú, y las pruebas que deberías haber hecho", ha señalado el mandatario.

"Hemos dado a Nueva York mucho más dinero, ayuda y equipo que a cualquier otro estado, de lejos, y estos grandes hombres y mujeres que han hecho su trabajo no te han oído decir 'gracias'. Tus números no son buenos. ¡Menos hablar y más trabajar!", ha concluido.