Durante la cuarentena a un mono volando una cometa en India

El equilibrio impuesto por los humanos se ha invertido en la cuarentena por el coronavirus, Covid-19. Los animales siguen reclamando su espacio, en todas partes, mientras la humanidad sigue encerrada.

Esta vez, un mono fue captado en India volando una cometa. El simio está sobre la azotea de un edificio y se ve claramente como vuela con destreza la cometa, la lleva hacia sí mismo y la atrapa.

Monkey flying a kite. Yes it’s a monkey for sure😁 pic.twitter.com/6W8MtpPK43

Russia Today (RT) publicó la curiosa imagen, que se suma a las cientas que se han distribuido en redes sociales durante la cuarentena. En todas se ve animales ocupando espacios "insólitos".

El material fue grabado por Susanta Nanda, un empleado del Servicio de Guardaparques del estado indio de Odisha. La zona está ubicada a 1.600 kilómetros al sureste de Delhi, la capital.

"La evolución está ocurriendo demasiado rápido por el bloqueo. Un mono volando una cometa. Es un mono, seguro", escribió Nanda en su cuenta de Twitter.

También retuiteó un video de Tailandia, en el que se ve una inmensa familia de elefantes atravesando una carretera, mientras carros y humanos esperan pacientemente.

Just count them, if you can!

This is from Thailand, when a very big family crossed a highway road with Z+ security. Credits in the video. pic.twitter.com/UbZtaWXe5M

