Cultura.- La Comic-Con de San Diego 2020, cancelada por el coronavirus

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

No habrá Comic-Con en San Diego este año. La cita anual por excelencia para los fans de los cómics, las series, los videojuegos y la cultura pop se ha cancelado debido a la pandema de coronavirus, según anunciaron este viernes sus organizadores.

"Por primera vez en 50 años de historia, los organizadores detrás de esta celebración anual de la cultura pop anuncian con gran pesar que no habrá Comic-Con en 2020", afirmaron en un comunicado los responsables de un evento que cada año reúne en la ciudad californiana a más de 100.000 fans de franquicias y universos como Star Wars, El señor de los anillos, The Walking Dead, Harry Potter, The Witcher o los superhéroes de Marvel y DC Comics.

"Tiempos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias", afirmó David Glanzer, portavoz del evento que, en un comunicado, aseguró que a pesar de la gran "tristeza" que despierta esta cancelación están convencidos de que es "la decisión correcta".

La que iba a ser la edición número 51 de la convención iba a tener lugar del 23 al 26 de julio en San Diego. La edición del año que viene se celebrará entre los días 22 y 25 de julio de 2021. Las miles de entradas ya vendidas para el edición suspendida serán válidas para la del próximo año y quien lo desee también podrá exigir el reembolso del importe.

"Esperamos con ilusión el momento en el que todos nos volvamos a encontrar para compartir en comunidad todo eso que todos amamos y disfrutamos", concluye el comunicado.