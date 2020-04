Cultura.- Pink Floyd comparten conciertos completos en su canal de YouTube para amenizar el confinamiento

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Pink Floyd ofrecen desde este viernes y durante los próximos cuatro fines de semana un concierto completo a través de su canal oficial en YouTube.

Aunque el grupo lleva un par de años compartiendo vídeos cada viernes para empezar el fin de semana con estilo, ahora ofrecen conciertos completos para amenizar el confinamiento.

El primero de estos conciertos es este viernes a las 17:00 hora del Reino Unido. Se trata de la versión para televisión de 'Pulse', remasterizada y reeditada.

Los siguientes viernes será turno para 'Live at Pompeii', 'An Hour With Pink Floyd' y la versión DVD de David Gilmour en Pompeii.