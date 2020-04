Fútbol.- Laporta: "Me gustaría volver a ser presidente del Barça"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Joan Laporta ha dicho este viernes que quiere volver a ser presidente del FC Barcelona para solucionar la "precaria situación económica" de la entidad y confirmó que ya está "reuniendo a gente de confianza para presentar un proyecto" en las elecciones de 2021.

"Queremos volver a recuperar el prestigio del club. Estoy reuniendo a gente para presentar un proyecto. Cada vez me hace más ilusión. Me gustaría volver, me hace ilusión y tengo margen. Decidiré a finales de este año o el año que viene", anunció Laporta en declaraciones a 'Gol' recogidas por Europa Press.

"El Barça es el club de los 3.000 millones: 1.000 de ingresos, 1.000 de gastos y 1.000 de deuda. Hay que pensar muy bien cómo se revierte la precaria situación económica del club. Tal y como pinta puede ser que no se llegue a los ingresos previstos", añadió Laporta en una entrevista tan solo unos días después de la dimisión de seis miembros de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu y el 'Barçagate'.

"Es un proyecto que tengo presente. Es posible presentar una propuesta creíble y que sirva para mejorar la imagen institucional del Barça", sentenció Laporta, que fue presidente culé desde 2003 a 2010. En su mandato se consiguieron cuatro Ligas, dos 'Champions, 1 Mundial de Clubes, y 2 Ligas y una Euroliga en baloncesto, entre otros éxitos.