Fútbol.- Óscar García: "Smolov y Pione Sisto actuaron mal, la orden de quedarse era muy clara"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El entrenador del RC Celta, Óscar García Junyent, ha asegurado que tanto Fedor Smolov como Pione Sisto "actuaron mal" al marcharse a sus países sin permiso del club y a pesar de la orden de quedarse en casa que establecía el estado de alarma, aunque el ruso sí avisó y el danés no, y ha reiterado que hay que demostrar la "profesionalidad", además de desear que "nunca más" se produzcan "recortes en sanidad" tras ver las consecuencias que está dejando la pandemia de coronavirus.

"Ambos jugadores actuaron mal tomando la decisión de marcharse. Cometieron un error, porque la orden de quedarse era muy clara, no solo por el club, sino por el Gobierno", señaló en una rueda de prensa telemática. "Si hubiera habido un permiso, habría sido un permiso para todos, no solo para estos dos jugadores. Hay jugadores extranjeros que están aquí, que están solos, como yo, y aquí estoy. Hay que dar ejemplo de profesionalidad y ellos se equivocaron", añadió.

Sin embargo, reconoció que son "dos casos diferentes". "Smolov nos iba llamando para pedir permiso y el club estaba al corriente, informó de todo; lógicamente, tenía que haberse quedado aquí. Lo de Pione es diferente, porque tomó la decisión sin decírselo a nadie, con el riesgo que eso comporta tanto para él como para sus familiares como para la gente que está confinada", desveló.

"A todos nos gustaría estar con nuestras familias, sobre todo como estoy yo aquí solo en el piso en Vigo, pero soy profesional, soy entrenador del Celta. Tengo una niña en Madrid y otras dos en Barcelona y me gustaría estar con ellas, pero lo que toca es quedarse en casa por la salud de todos", prosiguió.

"SIEMPRE HABRÁ EQUIPOS QUE SE SIENTAN PERJUDICADOS"

En otro orden de cosas, el técnico catalán habló de la posibilidad de que la competición se dé por finalizada, algo que dejaría un panorama "complicado". "Siempre habrá equipos que se sientan perjudicados. Es una situación anómala, pero los que tienen que tomar la decisión son otros. Nosotros podemos especular. Lo único que espero es que se tenga en cuenta la salud de los jugadores, de los que estamos a su alrededor. Espero que se priorice eso", afirmó.

En caso de que LaLiga Santander se reanude, García Junyent considera que se adulteraría la competición si no se jugase con las mismas plantillas. "Adultera la competición, porque habría equipos que estaríamos con la mitad de la plantilla. Si hay que jugar cada 72 horas, cuantos más jugadores de nivel tengas, mejor. Sería adulterar la competición que sucediera algo así", subrayó. "Estoy seguro de que si se juega será en igualdad de condiciones para todos", continuó.

"Es complicado imaginar que cada 72 horas en el mes de julio o agosto se pueda jugar a un nivel alto. Los jugadores llevan más de un mes sin entrenar. Si normalmente en pretemporada necesitas cinco o seis semanas, ahora a lo mejor son dos o tres máximo; ese es un riesgo para el jugador, y si a eso le añadimos jugar cada 72 horas, será complicado. Estaremos todos en las mismas condiciones si se decide hacer eso", valoró.

Además, el entrenador celeste aseguró que tienen preparados "varios protocolos". "No sabemos si volveremos a entrenar esta temporada o no, porque la decisión es complicada, pero jugar sin público no tendría sentido. Verlo por la tele no es lo mismo. Debemos priorizar la salud de los futbolistas, porque la temporada hay Juegos Olímpicos, una Eurocopa, y los jugadores pueden llegar muy saturados de partidos. Esto afectaría no solo a esta temporada, sino a la siguiente", indicó.

"ESPERO QUE NO HAYA NUNCA MÁS RECORTES EN SANIDAD"

Sobre el estado actual, explicó que "de las cosas negativas hay que sacar el lado positivo". "Algo positivo es que se valore mucho más a los sanitarios que están ayudando a salvar vidas; lo hacen a diario, y no están lo suficientemente valorados. Espero que no haya nunca más recortes en sanidad, porque quizás debido a eso estamos en una situación precaria a nivel sanitario", defendió.

Por último, el preparador del conjunto vigués se mostró a favor de la renovación del portero Sergio Álvarez. "El club todavía no me ha preguntado por ningún jugador que acabe contrato el 30 de junio. Si por mí fuera… Sergio es un profesional como he visto pocos, tanto a nivel de jugador como de entrenador, y estaría encantado de que siguiera vinculado al club", concluyó.