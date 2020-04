Portaltic.-Extensiones y otras herramientas para desconectar de las noticias sobre coronavirus en Internet

MADRID, 14 (Portaltic/EP)

Durante la actual crisis global del coronavirus, las personas se encuentran un elevado número de noticias sobre la pandemia en Internet y en las redes sociales, y las extensiones para el navegador ofrecen una opción para desconectar de estos temas a quienes lo deseen, mientras que las redes sociales también permiten elegir palabras para bloquear.

La tienda de extensiones para el navegador de Google, Chrome Web Store, cuenta con algunas herramientas específicas para que los usuarios combatan la extensión de las noticias sobre la pandemia.

Un ejemplo de ello es CoronaBlocker, una extensión para Chrome que permite sustituir la palabra 'coronavirus' en cualquier sitio web por 'amor' o cualquier otro término que elija el usuario.

Un caso similar es el de es Corona Blocker, en este caso escrito separado pero también disponible en la Chrome Web Store. Se trata de una extensión que bloquea todas las menciones al coronavirus o COVID-19 en páginas web y redes sociales.

Como función adicional, esta herramienta además detecta las imágenes relacionadas con la pandemia -al menos, las que hagan referencia a ella en su URL- y las sustituye por vídeos relajantes de gatos. Esta última función se puede desactivar si se desea.

No obstante, no son muchas las extensiones disponibles en las plataformas oficiales de Google ya que esta compañía elimina las extensiones sobre el coronavirus que no provengan de fuentes oficiales o que contengan herramientas de monetización. Lo mismo sucede con Apple en su plataforma App Store.

HERRAMIENTAS CONTRA LOS 'SPOILERS'

Para bloquear el flujo de noticias de COVID-19, una posibilidad es utilizar las extensiones contra los 'spoilers' de películas o series de televisión, que funcionan de una forma muy similar.

De esta manera, pueden utilizarse extensiones como Unspoiler, disponible para Google Chrome, y Spoiler Protection 2.0, que también se puede utilizar en Firefox -esta última además está disponible en español-.

Estas herramientas permiten escoger palabras y categorías de forma que cuando aparezcan en la web conversaciones o publicaciones sobre el tema queden ocultas.

REDES SOCIALES

Otra alternativa es utilizar la configuración de las redes sociales y establecer que no aparezcan en ellas publicaciones que contengan palabras clave relacionadas con la pandemia de coronavirus.

Instagram ofrece esta opción desde su menú 'Configuración', desde de sus opciones, en la pestaña de 'Privacidad y seguridad'. Dentro de esta opción, hay que hacer clic en 'Controles de comentarios' y activar el 'Filtro manual', que permite introducir palabras a bloquear en la red social.

En el caso de Twitter, bloquear las palabras 'coronavirus', 'COVID-19' o 'pandemia' es posible desde la Configuración y privacidad. Una vez ahí, en la opción 'Privacidad y Seguridad' hay que hacer clic en 'Silenciadas' y pulsar en 'Palabras silenciadas', donde se pueden especificar los términos a evitar.