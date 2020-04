Coronavirus.- La oposición en Chile denuncia la actitud "apresurada" del Gobierno por la reapertura

MADRID, 18 (Agencia Uno/EP)

El principal partido de la oposición chilena, el Partido Socialista, ha criticado este sábado lo "apresurado" del anuncio del Gobierno conservador de levantar las restricciones impuestas por el coronavirus.

"Vemos con mucha preocupación la gravedad de las medidas tomadas de manera apresuradas", ha apuntado el portavoz socialista en la Cámara de Diputados de Chile, Luis Rocafull.

En particular han rechazado el al trabajo de los funcionarios públicos, y la reapertura de los centros comerciales. "Claramente no existe ninguna gradualidad y no están dadas las condiciones para exponer a más 200.000 familias de funcionarios que atienden a público de manera masiva", ha reprochado Rocafull.

El portavoz socialista ha anunciado que pedirán una comisión bicameral para "estudiar, analizar y realizar un seguimiento exhaustivo de las medidas sanitarias, sociales y económicas" del Gobierno.

Desde el Frente Amplio, también en la oposición, han criticado "la actitud temeraria y triunfalista del Gobierno" que "pone en riesgo la vida de las y los chilenos". "Hacemos un llamado al Presidente Sebastián Piñera a dar pie atrás en esta estrategia imprudente y no relajar las medidas de distanciamiento social", ha apuntado el grupo en un comunicado.

"Estas decisiones se dan en un contexto tremendamente adverso, donde las predicciones epidemiológicas, incluidas las del Gobierno, señalan que lo peor está por venir, sobre todo durante las última semana de abril y el mes de mayo", ha remachado.

Chile ha confirmado hasta este sábado 9.730 positivos de coronavirus y 126 fallecidos, según datos del ministro de Sanidad, Jaime Mañalich. Dentro de los 9.730 casos, hay 4.035 recuperados, 414 casos más que el viernes.