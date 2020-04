Con drones detectan a inmigrantes ilegales en frontera Mexico-Estados Unidos

Los drones son la nueva herramienta de funcionarios de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. Aeronaves no tripuladas registran fotografías con sensores térmicos y ofrecen la ubicación exacta de los grupos a los patrulleros.

La jefa de los agentes patrulleros en El Paso, Texas, Gloria Chávez, publicó en Twitter una fotografía tomada por el aparato. "Nueve sujetos intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos cerca de Santa Teresa, Nuevo México", explica.

