'Estamos entrando en una fase delicada', asegura Claudia Sheinbaum

La crisis sanitaria por el coronavirus se ha acrecentado en la Ciudad de México ya que en sólo dos días, hubo un incremento de 100 pacientes más intubados por Covid-19, explicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en videoconferencia.

“Hace dos días, anuncié que había 356 hospitalizados intubados en la Ciudad de México y hoy son 468, es decir en dos días hubo un incremento de 100 personas más en los distintos hospitales de la ciudad”, explica Sheinbaum

Sheinbaum hizo un llamado a que no se utilice la pandemia como un tema político.

“Lo que me parece muy grave es querer utilizar esta emergencia sanitaria, esta pandemia, como un tema político, eso es lo que no estamos de acuerdo. Aquí es un tema de salud y aquí la salud es primero. Aquí la ciencia me parece fundamental, tiene que contar como algo elemental para poder tomar decisiones”.

En el video, Claudia Sheinbaum tambien mencionó que la Aplicación de la Ciudad de México permitirá distinguir los hospitales que tienen capacidad para atender casos de personas contagiadas por Covid-19 y los que se encuentran saturados.

Si presentas síntomas graves de #Covid19 y necesitas atención medica urgente, consulta en tiempo real la disponibilidad de camas de hospitales de @SSaludCdMx, @Tu_IMSS e @ISSSTE_mx a través de la nueva función de la #AppCdMx que hoy lanzamos junto con @LaAgenciaCDMX pic.twitter.com/nXcrACSQn0 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 18, 2020

Para dar una mejor atención , el Gobierno de la CDMX habilitó cuatro hospitales: Hospital General Belisario Domínguez, Hospital General de Tláhuac, Hospital General Enrique Cabrera y Hospital Pediátrico de La Villa.

En conferencia, señaló que se pretende llegar en las próximas semanas a mil 800 camas con ventilador, tomando en consideración los anuncios de adquisiciones que llevará a cabo el Gobierno federal.

La titular del gobierno capitalino explicó que hasta este sábado, los casos confirmados suman 2, 080, mientras que hay 2, 832 casos sospechosos y son ya 136 defunciones.

