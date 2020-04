Fútbol.-Ansu Fati y su debut en el Barça: "Pasó muy rápido, como un sueño, ni me lo imaginaba"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati ha asegurado que su debut con el primer equipo fue "como un sueño" para él que le pasó "muy rápido" y que hizo realidad algo que no imaginaba que pudiera llegar a suceder, por lo que en estos días de confinamiento por el coronavirus intenta "disfrutar" de ese recuerdo.

"No me lo hubiera creído, para nada. La verdad que no. Pasó todo muy rápido, era como un sueño y si hace un año me llegan a decir que estaría con el primer equipo, ni me lo imaginaba. Intento disfrutarlo, ahora que estoy en casa pienso en ello y es increíble. Debo seguir trabajando, y ya está", rememoró de su debut en una vídeo-llamada junto a sus compañeros del Barça B Ronald Araújo y Álex Collado emitida por el club blaugrana.

Fati, extremo de sólo 17 años, hizo su debut con el primer equipo blaugrana cuando todavía tenía 16 años, en un partido de LaLiga Santander contra el Real Betis en el Camp Nou que terminó con 5-2 para los culés y en el que jugó 12 minutos. En esta temporada, acumula 24 partidos con el primer equipo, con 5 goles y 1 asistencia.

Ahora, no obstante, está en casa confinado con su familia y con un preparador físico. "Estoy en casa con toda mi familia, me despierto, entreno, como, intento ver 'pelis' y hacer más ejercicios y jugar a la 'Play', tampoco mucho más", apuntó sobre su día a día.

"Echo de menos el tener la rutina de entrenar todos los días y ver a mis compañeros", reconoció el extremo, que enseñó una camiseta del Inter de Milán que intercambió en el partido de la Liga de Campeones en el Giuseppe Meazza.

Como Ansu Fati, el central uruguayo Ronald Araújo también guarda un buen recuerdo de ese enfrentamiento europeo contra el Inter, en este caso una camiseta de su compatriota Diego Godín. No llegó a debutar en 'Champions', se quedó en el banquillo, pero sí debutó con el primer equipo, esta temporada y en LaLiga, en el triunfo sobre el Sevilla FC en el Camp Nou, aunque fue expulsado.

"Quiero volver al campeonato porque hay muchos objetivos que cumplir. Con el Barça B estábamos a un punto del líder y nuestro objetivo era ascender y volver a Segunda, quiero que vuelva la competición. Con el primer equipo estaba entrenando casi todos los días, entraba en alguna convocatoria, y quiero aprovechar mi momento y tener una oportunidad", reconoció.

Ahora, confinado con su mujer, intenta evadirse y aprender a cocinar, si bien reconoció que acostumbra a ser casero. "Estoy con mi mujer, tratamos de hacer varias cosas durante el día, me levanto temprano y tengo el entrenamiento, trato de ser dinámico y cocinar. Ir a entrenar es lo que más extraño, levantarme y hacer mate e ir a entrenar. Soy una persona de estar en casa, no me está costando mucho el confinamiento, pero hecho de menos ir a los entrenamientos", se sinceró.

Por su parte, Álex Collado está sólo en su piso junto a sus dos perros, y aprovecha los entrenamientos para socializar con sus amigos. "Estoy en casa, llevándolo lo mejor posible, intentando seguir una rutina como la que seguíamos antes. Estoy sólo, con mis dos 'perritos', nos organizamos los tres", explicó.

"Lo mejor de estar en casa es que esto me ha hecho pensar más en el tema del fútbol y de la vida, lo peor es que necesito volver a la rutina de antes de levantarme e ir a entrenar. Echo de menos el fútbol", reconoció.

Collado, habilidoso extremo zurdo que también ha debutado ya en el primer equipo esta temporada, en Mestalla, celebra haber ganado el concurso de la RFEF al mejor gol de lo que va de temporada, el que marcó de espuela ante el Atlético Levante. "Recuerdo que estuvo una semana lesionado, con un problema en el dedo del pie, pero en ese partido me salió todo bien y al final acabó dentro, esa jugada, y ahora es el mejor gol de Segunda B", celebró.