Se equivocó mi amigo Javier Alatorre: AMLO tras críticas a López-Gatell

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "no está bien" el llamar a no hacerle caso al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, como lo hizo la noche del viernes el conductor Javier Alatorre, en su espacio informativo "Hechos", de TV Azteca.

Durante la transmisión estelar de TV Azteca, Alatorre exigió "ya no hacerle caso a López-Gatell", debido a las "mentiras" del subsecretario. Al respecto, el presidente López Obrador dijo que López-Gatell tiene toda su confianza por ser un especialista.

TV Azteca pide no ver a López-Gatell, ¿por qué? La televisora del Ajusco presentó una serie de reportajes cuestionando el actuar de Hugo López-Gatell

"Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, cuando llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell", explicó el mandatario a través de un video publicado en sus redes sociales. " Creo que fue una actitud no muy bien pensada".

Javier Alatorre es una persona buena: AMLO

Además, López Obrador consideró que el conductor es "una persona buena" quien cometió un error "como todos cometemos errores"

"Además, hizo uso de su libertad. Cada quién. No debe de haber linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista e inclusive que pueda decir algo -en estos momentos difíciles- que afecte a la colectividad. Incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos, pero no es esa la intención de Javier".

El mandatario añadió que Alatorre tiene derecho a manifestarse y a expresarse: "¡Que viva la libertad! Prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí, donde estoy, porque queremos que se respeten las libertades, que no haya autoritarismo, que se garantice el derecho a disentir"

Finalmente, el mandatario indicó que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. "Él es una autoridad, a mí me representa. Me siento muy bien representado por él. Yo y mi familia. Considero que todos los mexicanos debemos de hacerle caso a los especialistas".