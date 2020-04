Sacmex “esconde” reportes de falta de agua en plena pandemia

El Sistemas de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) aseguró que ha atendido todos los reportes de solicitudes de pipas, luego de que habitantes de diversas colonias realizaran bloqueos en calles de la capital por la falta del líquido en plena emergencia sanitaria; sin embargo, Publimetro constató que existen casos en donde no se han atendido los llamados durante varias semanas.

En entrevista, el coordinador general de Sacmex, Rafael Carmona Paredes, aseguró que la demanda de pipas se duplicó de marzo a abril –pues pasaron de suministrar 13 millones de litros al día a 27 millones–, tendencia que se ha mantenido. Así han logrado abastecer a través de sus 99 camiones cisterna, así como vehículos de alcaldías y renta de pipas.

“En esta temporada de calor hay un incremento atípico en el consumo de agua, pero además se suma el Covid-19 y con ello todas las indicaciones de higiene de las instituciones de salud; esto ha aumentado la demanda”, precisó el funcionario, quien también resaltó el trabajo en coordinación que han realizado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Informó que han logrado incorporar 400 litros por segundo al tanque Chalmita, que suministra el líquido en alcaldías como Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, por lo que ha disminuido la demanda de pipas en la zona norte de la ciudad.

Y apuntó que el programa de fortalecimiento de suministro es muy intenso, el cual se realiza en coordinación con alcaldías; además, indicó que se han aumentado los contratos de renta de pipas.

“Seguimos atendiendo en forma muy puntual y haciendo los esfuerzos más grandes para tener el mejor resultado a través de este abastecimiento de pipas. Estamos atentos a cualquier tipo de solicitud a través de Locatel o redes sociales”, indicó el funcionario capitalino.

Denuncian falta de atención en las denuncias

Publimetro constató que, en al menos tres casos, las pipas que se han solicitado a través de los teléfonos de Sacmex, así como sus redes sociales, no han sido enviadas para el suministro del líquido, a pesar de que han sido constantes las denuncias por parte de vecinos.

Mónica Campos, habitante de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, aseguró que han reportado la falta de agua y han solicitado pipas al Sistema de Aguas; sin embargo, el servicio no ha llegado, a pesar de la emergencia sanitaria que se vive actualmente.

“Podemos pasar mínimo dos semanas sin agua y, por más denuncias que se hagan a Sacmex, no solucionan nada”, denunció a este diario.

En tanto, María del Rocío, habitante de la colonia San Andrés, en la alcaldía de Tlalpan, aseguró que “ya no me han contestado los mensajes, he estado llamando y no me responden, me dejan en visto”.

Afectados aseguran que destinan hasta tres mil pesos al mes para la compra de pipas para abastecerse de agua y cumplir con las medidas de higiene ante la emergencia sanitaria; sin embargo, actualmente muchos se quedaron sin empleo y sin recursos para comprar el líquido.