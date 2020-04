Tenis.-Ferrer, Bencic, Tiafoe y Cirstea se unen al Mutua Madrid Open Virtual Pro

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El español David Ferrer, la suiza Belinda Bencic, el estadounidense Frances Tiafoe y la rumana Sorana Cirstea también competirán en el Mutua Madrid Open Virtual Pro, que se disputará del 27 al 30 de abril gracias al videojuego Tennis World Tour para PlayStation 4, han confirmado este domingo sus organizadores.

El alicantino, que el año pasado se retiró del tenis profesional en el Mutua Madrid Open, se mostró con "muchas ganas" de participar en la iniciativa. "He sido jugador de videojuegos en el pasado, así que espero que no se me haya olvidado. ¡Estoy entrenando ya para estar listo!", bromeó.

También expresó su ilusión la número ocho del ranking WTA, Belinda Bencic. "¡Tengo muchas ganas de jugar el Mutua Madrid Open Virtual Pro a finales de este mes!. No importa si es en la pista o virtual en este caso, me encanta todo lo que tiene que ver con el tenis y competir, así que esta es una oportunidad emocionante de probar algo nuevo", subrayó.

El estadounidense Frances Tiafoe, número 81 mundial, también se unió a este "innovador" torneo. "Creo que los aficionados de todo el mundo disfrutarán viéndonos jugar desde casa mientras están en sus hogares. Sé que todos los jugadores están muy agradecidos a los organizadores y patrocinadores del torneo por darnos esta oportunidad", explicó.

La rumana Sorana Cirstea , 75 del ranking WTA, también aceptó el reto de jugar el torneo virtual. "Es un concepto emocionante y un estreno mundial en el tenis digital. Sé que la competición será feroz porque todas queremos demostrar lo mejor de nuestras 'habilidades'. Es una combinación genial mezclar el tenis virtual y la solidaridad durante estos tiempos difíciles. Será muy divertido. ¡Miradme jugar!", pidió.

De momento, hay 24 jugadores confirmados: Rafa Nadal, Andy Murray, Alexander Zverev, Gael Monfils, David Goffin, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, David Ferrer, Frances Tiafoe, Elina Svitolina, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Madison Keys, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard y Sorana Cirstea. La organización del Mutua Madrid Open desvelará próximamente el resto de participantes, así como las diferentes novedades de la competición.

Este torneo virtual contará con una donación de 150.000 euros en ambos cuadros (ATP y WTA), del cual los ganadores podrán decidir la cantidad que entregan a los tenistas con más problemas económicos actualmente y, adicionalmente, un total 50.000 euros que irán destinados íntegramente a reducir el impacto social de la pandemia de la COVID-19.

El Mutua Madrid Open Virtual Pro contará con 16 participantes individuales (ATP y WTA), que se repartirán inicialmente en cuatro grupos. De esa fase de liguilla, saldrán los clasificados para los cuartos de final, que se celebrará durante cuatro días de competición.

Además, de forma paralela a la competición oficial, tendrán lugar un torneo benéfico que enfrentará a algunos de los principales creadores de contenido del territorio 'gaming' con los tenistas profesionales para recaudar fondos destinados a ayudar a los afectados por el coronavirus.

Todos los aficionados podrán seguir el desarrollo del torneo a través de internet, por televisión y en las redes sociales del Mutua Madrid Open con una espectacular producción que contará con narración y comentarios de todos los partidos, así como programas análisis, resúmenes y entrevistas con los ganadores después de cada encuentro.