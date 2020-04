Cultura.- Paulina Rubio se hace viral por un directo bochornoso

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Paulina Rubio fue una de las muchas participantes en el macrofestival benéfico One World: Together At Home, que este sábado recaudó 127,9 millones de dólares contra el coronavirus.

La mexicana hizo una conexión desde su casa a través de Instagram para cantar y mandar ánimos a todos los que la estaban viendo, pero terminó dando que hablar por los motivos equivocados.

Y es que no hilaba bien sus palabras, no vocalizaba especialmente bien y hacía movimientos extraños como salirse de plano para inclinarse sobre la mesa donde estaba la cámara, dando pie a especulaciones sobre si estaba esnifando cocaína. Que acto seguido se tocara la nariz reiteradamente tampoco ayudó.

"Me uno a esta causa yo me quedo en causa", empezó diciendo, ya errática, con los ojos maquillados con sombra negra dando cierto aspecto de demacrada, para luego soltar frases como "help coronavirus… Muy contenta, emocionada… Todo esto es nuevo para todos nosotros".

Lanzó incluso un efusivo saludo a Thalia, algo desconcertante para sus fans, pues es conocida y viene de atrás la notoria enemistad entre las dos grandes estrellas mexicanas: "Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida, le mando un beso muy grande".

Después de todo esto, Paulina se dispuso a cantar algunos de sus temas más famosos, pero no recordaba la letra de, por ejemplo, 'Tal vez, quizás'.

Poco después de terminar su directo, la artista se convertía en Trending topic en las redes sociales. Como respuesta, publicó un vídeo en el que ella misma se reía de su memorable actuación. Siempre con mucho sentido del humor.