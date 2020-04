Fútbol.- Fabio Cannavaro: "En el Real Madrid conocí al verdadero Capello y entendí su calidad"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El exdefensa italiano Fabio Cannavaro reconoció que lo pasó "mal" en sus primeros meses en el Real Madrid, pero que en el club madridista pudo conocer "al verdadero" Fabio Capello, que le había llevado con él desde la Juventus.

"Al principio, tuve tres meses difíciles allí. El de España era un fútbol completamente diferente, más individual, no colectivo", recordó Cannavaro, que acaba de conquistar el Mundial con su selección en 2006, en declaraciones a Sky Sports Italia.

Al que fuera Balón de Oro de ese año le costó adaptarse a su nueva vida en la capital española. "Se acercaba la Navidad, y todavía no tenía casa, vivía en un hotel. Llamé a Capello y le dije que no podía aguantar más, pidiéndole que me dejara descansar. Él me miró y respondió claramente: 'No lo entendiste, no te quito"", comentó.

"Allí entendí su calidad, allí conocí al verdadero Capello. En la 'Juve' tenía un equipo muy fuerte, tanto que en la final de Berlín entre Italia y Francia había muchos jugadores de la Juventus. En España, sin embargo, ganamos LaLiga al recuperar siete puntos en los últimos jornadas al Barcelona", subrayó.