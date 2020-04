Rescatan en la India un pangolín, especie asociada al coronavirus

Un pangolín, uno de los animales que pudieran estar vinculados a la transmisión del coronavirus, fue rescatado en Jamtara, una ciudad del este de la India. La manipulación del animal fue grabada en video.

Susanta Nanda, un guardia forestal del departamento de Odisha, publicó el video en su cuenta en Twitter. Se ve cómo varias personas graban al animalito que intenta escurrirse de los humanos.

The most trafficked mammal, next only to humans is rescued at Jamtara district of Jharkhand.

This animal is severely stressed. But all rescues are to be videographed before shifting them to safety. The times we live😡 pic.twitter.com/stCfsBNc3w

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 20, 2020