Un canguro recorrió tranquilo calles en Australia solas por la cuarentena

Un canguro fue visto saltando tranquilamente por las calles de Adelaida, en el sur de Australia, reportaron medios locales. El espécimen, endémico de ese país, aprovechó la soledad de la ciudad por la cuarentena.

"Sospechoso con abrigo de piel gris saltando por el corazón de Adelaida esta mañana", tuitearon, en forma de broma, oficiales de la Policía del Sur de Australia.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw

— South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020