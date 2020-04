Cultura.- Wonder Woman 1984 conectará con Batman v Superman

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Batman v Superman: El amanecer de la Justicia supuso el debut de Gal Gadot como Wonder Woman. Y aunque la película de Zack Snyder, que después dio paso a Liga de la Justicia, no logró cimentar como se esperaba el Universo DC, sus eventos continúan siendo canon en la próxima película de la Amazona.

Aunque Warner ha abandonado los planes para un universo más amplio tras la tibia acogida de Liga de la Justicia, parece que las aventuras vividas por Diana con Batman, Superman y compañía siguen formando parte de su historia oficial, lo que convierte a Wonder Woman 1984 en una suerte de precuela de El amanecer de la Justicia.

Según informa Empire Magazine, todo lo que ocurra en Wonder Woman 1984 no afectará a la continuidad de las otras películas de DC, incluyendo las dirigidas por Snyder. "Según Empire, Batman v Superman todavía es canónica en Wonder Woman 1984", apunta un usuario de Twitter.

"Diana trabaja en el Smithsonian Museum para realizar un seguimiento de cualquier elemento peligroso o místico. Y vive en el complejo Watergate, donde tiene una vista en cualquier dirección de Washington y puede monitorizar al gobierno de Estados Unidos", añade, en alusión al trabajo de la superheroína como protectora de la paz.

Los detalles de la trama de Wonder Woman 1984 se mantienen en secreto, pero ha trascendido que Diana se enfrentará a dos nuevos enemigos, la mujer tigre conocida como Cheetah y el taimado empresario Maxwell Lord. También está de vuelta Steve Trevor, el interés romántico de Wonder Woman interpretado por Chris Pine, tras su supuesta muerte en la primera película.

Dirigida de nuevo por Patty Jenkins, el filme se estrenará el 14 de agosto de 2020, si la actual situación de pandemia global lo permite.