Desconecta.- Así puedes disfrutar de los mejores espectáculos de danza y óperas del mundo desde el sofá de tu casa

MADRID, 21 (EDIZIONES)

Para evitar la propagación del nuevo coronavirus los cines y teatros se encuentran cerrados temporalmente, pero lo han hecho tan solo de forma física, ya que muchas instituciones de todo el mundo han decidido seguir su programa de espectáculos de forma 'online'.

De esta forma, tanto los fanáticos de las óperas y la danza, como los que nunca han podido permitirse ver este tipo de espectáculos, ahora lo podrán hacer de forma gratuita desde el sofá de su casa.

El Teatro Real de Madrid comenzó a mediados de marzo a ofrecer su catálogo de ópera, teatro, danza y música de forma gratuita en la plataforma 'May Opera Player'.

Para poder disfrutar de los espectáculos del Teatro Real, los usuarios tan solo tienen que registrarse en la página web www.myoperaplayer.com con el código 'OperaEnCasa'.

Entre algunos de los espectáculos que podrán ver los usuarios se encuentran 'La Bohème' de Puccini, 'La traviata' de Verdi, 'Las bodas de Fígaro y Cosi fan tutte' de Mozart o 'Los cuentos de Hoffman' de Offenbach.

Además de la representación, todos los títulos cuentan información de la obra, así como entrevistas con los directores y protagonistas.

Sin embargo, en nuestro país el Teatro Real no es el único que ofrece este servicio. El Teatre del Liceu de Barcelona se sumó a esta iniciativa y anunció que ofrecerá de forma gratuita diez óperas y cuatro espectáculos familiares.

Los usuarios podrán acceder a estos espectáculos –entre los que destacan 'Macbeth' de Giuseppe Verdi, 'Un ballo in maschera', de Verdi o 'Roméo et Juliette' de Charles Gounod– a través de My Opera Player, YouTube, TV3 a la carta y Arte Concert.

En cuanto a instituciones culturales fuera de nuestras fronteras, la conocida Metropolitan Opera de Nueva York (MET) ofrece cada noche la retransmisión de una de sus obras, que comienzan a las 19.30 hora local (a las 00.30 hora peninsular española) y estará disponible durante 20 horas.

El programa comenzó con la famosa Carmen de Bizet el pasado 16 de marzo y desde entonces ha ofrecido un nuevo espectáculo cada noche a través de 'Nightly Met Opera Streams'.