Fútbol.- De Marcos: "Ganar la Copa sería un sueño, y poder sacar la gabarra"

"Es probable que quiera pertenecer al Athletic en un futuro"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El jugador del Athletic Club Óscar de Marcos ha reconocido que cuando termine su carrera como jugador buscará aislarse del mundo del fútbol pero, conociendo el club de su vida a fondo, matiza que es "probable" que intente volver "en un futuro" al club de algún modo, como parte del cuerpo técnico o como directivo, y que sería un "sueño" ganar la final de Copa que está pendiente.

"La gente que estamos en el fútbol siempre volvemos al fútbol cuando se ha acabado nuestra carrera deportiva. Cuando termine mi carrera tendré alguna otra ambición y me decantaré por aislarme un poco del fútbol. Llevo muchos años en el Athletic, conozco bien el club, me gusta lo que veo y es probable que quiera pertenecer al Athletic en un futuro", comentó en una rueda de prensa #desdecasa organizada por el club.

En este sentido, aseguró sentirse "muy orgulloso" de haber "nacido del Athletic". "Estoy orgulloso de poder defender esta filosofía única contra el resto del mundo. Mi día a día es inigualable, me siento privilegiado de defender al Athletic allá donde vamos y con una cuadrilla de amigos. Es para estar orgulloso, como jugador y como aficionado", se sinceró.

De Marcos, además, tiene ambición para esta temporada que ahora está en suspense por el coronavirus, y donde tienen pendiente jugar la final de la Copa del Rey en un derbi contra la Real Sociedad. "La última Copa, que perdimos la final, la disputé entera y me perdí la final. Ahora, que no he podido jugar por la lesión, espero poder jugar la final", auguró.

"Ganar la Copa sería un sueño, y poder sacar la gabarra. Esperamos que esta situación pase, que lo bonito de ganar una Copa es disfrutarla con toda la afición, si no, no pasa de ser ni la mitad, ni un cuarto", argumentó.

De momento, a falta de esa final copera y de la Supercopa de España ganada al FC Barcelona en 2015, su mejor recuerdo como 'león' es haber ganado al Manchester United en los octavos de final de la Liga Europa de 2012, en una edición en la que llegaron a la final y cayeron ante el Atlético de Madrid.

"Manchester fue uno de los recuerdos más bonitos en el mundo del fútbol y aquellas eliminatorias nos dieron un plus mentalmente, pero ojalá puede haber mejores y ojalá sea este año, que tenemos una oportunidad única. El sueño es ganar la Copa y celebrarlo con la Gabarra", recalcó en este sentido.

Precisamente, ese recuerdo de Manchester contempla también el gol que más valora, en el triunfo en Old Trafford por 2-3. "Por bonito te diría el gol del Tromso, que fue mi primer año. El que más valoro, el de Manchester. Fue un momento clave para nosotros, en el escenario que fue, con toda la afición detrás de esa portería. Eso fue lo máximo", reconoció.

En cuanto al coronavirus y el confinamiento, cree que hay que adaptarse en la vida, igual que hizo él para pasar de delantero a mediapunta y cambiar al máximo a jugar de lateral. "Yo de pequeño me creía que era delantero. Con el tiempo me he ido dando cuenta que puede que no sea nada o que pueda jugar en todo. Me he ido adaptando a lo que me han ido pidiendo", apuntó.