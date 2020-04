Portaltic.-Facebook prohíbe los eventos que vulneren las cuarentenas por coronavirus en EEUU

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

Facebook ha comenzado a prohibir en al menos tres estados de Estados Unidos los eventos que vulneren las medidas de confinamiento y distancia social para combatir el coronavirus animando a sus usuarios para salir de casa y manifestarse.

Estas medidas se están aplicando desde este lunes en los estados de California, Nueva Jersey y Nebraska, donde la compañía ha consultado con los gobiernos locales antes de eliminar las convocatorias de protesta, según ha informado la cadena CNN.

"Los eventos que desafíen las directrices del gobierno sobre el distanciamiento social no están permitidos en Facebook", según recoge un comunicado de un portavoz de la compañía remitido a la prensa estadounidense.

Facebook ha asegurado también que permitirá la organización de movimientos de protesta "a no ser que el gobierno prohíba los eventos". De la misma manera, en las regiones de Estados Unidos donde las manifestaciones no vulneran las leyes, Facebook no las ha eliminado.

Por su parte, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en una entrevista concedida al programa Good Morning America de ABC News, ha recordado que las publicaciones que nieguen el funcionamiento de medidas como el distanciamiento social para combatir el virus serán consideradas como desinformación y no se permitirán en la red social.

"Creo que muchas de las cosas que la gente está diciendo sobre que esto es una emergencia sanitaria falsa pueden ser clasificadas como desinformación dañina por el riesgo de conducir a un daño físico", ha defendido Zuckerberg.