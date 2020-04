UE.- Bruselas apuesta por la recuperación 'verde': "Restaurar la vieja economía será gastar dos veces"

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea (CE) ha reafirmado este martes su apuesta por el Pacto Verde para salir de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, avisando de que invertir en la "vieja economía" sería gastar el dinero "dos veces" dado que el continente se mueve hacia un nuevo modelo más sostenible.

Así lo ha asegurado el vicepresidente primero de la Comisión y encargado de Pacto Verde, Frans Timmermans, en su intervención ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.

A su juicio, Europa tiene que asegurar una recuperación verde y que las inversiones están encaminadas a un nuevo modelo sostenible. "Si no, estaremos dando dinero a la vieja economía, que será restaurada mas o menos pero no tendrá los medios para transformarse y estaremos perdiendo dos veces. Esto es inaceptable y tenemos que evitarlo a toda costa", ha indicado.

A lo largo de su intervención ha recordado que no se puede obviar que Europa está también en medio de una crisis climática. "Tenemos que usar las herramientas, ya limitadas que tenemos, para reformar la economía anterior. Es el momento para salir del sistema antiguo, si recuperamos el sistema anterior dejamos en herencia a las generaciones venideras un sistema que no funciona", ha señalado.

Ante los eurodiputados ha insistido en la idea de vincular la crisis actual con la salida 'verde', ya que, según Timmermans, un modelo económico con trabajos más sostenibles, que no distorsione la relación con la naturaleza y que sea ecológicamente más equilibrado nos protege de pandemias que pueden ser un fenómeno común en el futuro.

Por todo ello, el vicepresidente primero ha llamado a combatir la "trampa" de confrontar el proyecto de Pacto Verde con la difícil situación económica que deja la pandemia. "La transición verde no es un lujo que no necesitemos, sino que puede ofrecer, sector por sector, un plan de futuro y que nos haga independientes de los combustibles fósiles. No es un lujo, sino es esencial para el futuro de Europa", ha señalado.

El político holandés ha instado a los parlamentarios a hacer pedagogía ante los ciudadanos para evitar que "algunos usen el coronavirus como excusa para deshacer cosas que se tienen que hacer de todas maneras".

AGENDA CLIMÁTICA

El vicepresidente de la Comisión ha reiterado que mantendrá "al máximo" la agenda climática puesta en marcha por Bruselas y ha insistido en que sigue con sus planes de presentar en septiembre el proyecto para el horizonte 2030 que amplía el recorte de emisiones europeas hasta un 50% con respecto a niveles de 1990.

Sí ha admitido que la estrategia para la biodiversidad, que estaba programada para finales de abril, se verá damnificada y se retrasará, aunque en todo caso Timmermans ha explicado que se pospondrá solo algunas semanas.

Sobre el impulso legislativo, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha admitido que hará cambios si fuera necesario al ritmo de las reformas, pero ha avisado que la pandemia no puede hacer que Europa se olvide del cambio climático. "Lo tenemos a la vuelta de la esquina", ha ahondado, advirtiendo que la problemática del clima no desaparece porque deje de ser una prioridad.