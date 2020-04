El conmovedor momento entre chimpancés pigmeos y su madre cuidadora

Los chimpancés enanos, llamados también bonobos, son unos primates muy tiernos. Además de estar muy cerca de los humanos en la escala evolutiva, nos regalan momentos de ternura como en este video viral.

El guardaparques indio Susanta Nanda subió a su cuenta en Twitter el video. "Los bonobos huérfanos adoran a sus cuidadores como madres sustitutas", escribió. "Lola ya bonobo es el único santuario y sitio de rescate para bonobos en el mundo", agregó.

The orphaned Bonobos adore their caretakers as surrogate mothers.

Lola ya Bonobo, in DRC, is the only rescue and sanctuary for orphaned Bonobos in the world.

Bonobos r believed to be the closest living relative of humans.

Used to be called as Pygmy chimpanzees. Endangered.

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 22, 2020