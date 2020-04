Cuautla, municipio con mayor incidencias de Covid-19 en México

En México el municipio que presenta la mayor incidencia por Covid-19 es el de Cuautla, en Jalisco, la cual es de 434.4, de acuerdo con el mapa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el cual se muestran los casos acumulados por cada 100 mil habitantes.

En el caso de este municipio, tiene 10 caso acumulados, de los que ocho se recuperaron, no se tiene registro de fallecimientos y no hay casos activos; sin embargo, con una población de dos mil 302 personas, su incidencia es de 434.4 según el mapa, aunque esto no implica que sea el comportamiento de la entidad.

Ya que la capital, Guadalajara, es una de las ciudades más pobladas del país, pero con sus 72 casos acumulados, cuatro defunciones, 47 personas recuperadas y nueve casos activos, la ubican con una incidencia de apenas 4.79, esto se debe a su población superior al millón y medio de habitantes.

Además, la región del occidente del país es en la que se tiene los menores índices, por cada 100 mil habitantes, respecto a casos confirmados y defunciones.

Como se puede apreciar en esta gráfica:

foto: Captura de pantalla

En contraste, la región del noroeste es la que registra los índices más altos de casos confirmados y defunciones por cada 100 mil personas, en Tijuana, Bala California, se tienen 548 casos acumulados, con 66 defunciones, 266 se han recuperado y se mantienen activos 149.

Con una población de un millón 789 mil 531, su tasa de incidencia en Tijuana es de 30.62.

Mientras que en el extremo sur de la Península de Baja California, en Los Cabos, Baja California Sur, su tasa de incidencia se ubica en 45.71, ya que este municipio tiene 151 casos acumulados, cuatro defunciones, también se han recuperado 98 personas y hay cuatro casos activos, la población de este punto del país es de 330 mil 312 personas.

Finalmente, el segundo municipio con mayor incidencia se localiza en Sonara, con una población de mil 736 personas, Sáric tiene tres casos acumulados, una defunción, una persona recuperada y un caso activo, con lo cual sin incidencia es de 172.81.