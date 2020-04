Cultura.- Brian May: "¿Será seguro reunir a miles de fans en un mismo lugar?"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El guitarrista de Queen, Brian May, reflexiona en una entrevista con el NME sobre el futuro de la música en vivo y plantea que los artistas tendrán que afrontar cuestiones éticas que van más allá de las artísticas.

Por eso, May se cuestiona si será apropiado volver a hacer conciertos ante miles de personas en un mismo lugar cuando las medidas de distanciamiento social se vayan relajando progresivamente.

"Hemos podido reprogramar nuestros conciertos, pero me pregunto si nos cuestionaremos si realmente es apropiado utilizar muchos de los recursos del mundo para seguir girando", lanza.

Y remata: "¿Y será seguro reunir a miles de fans en un mismo lugar y correr algún tipo de riesgo a menos que tengamos alguna forma de lidiar con un brote como este? Espero que las cosas se resuelvan y tengamos el antídoto para esta horrible enfermedad y podamos volver a algún tipo de normalidad y tocar en vivo".

Según May, en lo que Queen son mejores es tocando en vivo, pero al mismo tiempo reflexiona: "Vamos a tener que ver cómo se hace y no solo asumir que el coronavirus ha desaparecido para que todo esté bien. Probablemente no lo sea. Probablemente habrá más desafíos por ahí".

Queen se han visto forzados a aplazar hasta 2021 la gira que tenían prevista para 2020. En el caso de España, tienen dos citas los días 6 y 7 de julio de 2021 en el WiZink Center de Madrid.