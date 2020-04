Cultura.- Fraggle Rock resucita Apple+ con un reboot rodado durante el confinamiento

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Apple TV+ ha lanzado el primer teaser del reboot de Fraggle Rock, titulado Fraggle Rock: Rock On!. Una nueva serie basada en la ficción de los 80 creada por Jim Henson y que ha sido rodada durante la cuarentena por coronavirus.

En el clip, de 35 segundos de duración, se puede ver a Gobo Fraggle tocando una raqueta a modo de guitarra, y después aparece brevemente Boober. Apple TV+ también ha publicado la sinopsis de la nueva ficción.

"Las queridas estrellas de la serie clásica de los años 80, Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley y Matt el viajero, se reúnen con nuevas historias y canciones clásicas de Fraggle Rock que demuestran a todos cómo estamos unidos por la amistad. Si bien los Fraggle están en diferentes partes de las cuevas de Fraggle Rock, aún así encuentran formas de divertirse juntos, con música, invitados especiales y, por supuesto, la ayuda de dispositivos creados por los Curris", reza la descripción.

Fraggle Rock: Rock On! ha sido filmada con teléfonos iPhone 11 desde las casas del equipo de producción de The Jim Henson Company y artistas de todo Estados Unidos, de acuerdo con las pautas de confinamiento por el COVID-19. El primer capítulo, de cinco minutos de duración y titulado Shine On, está disponible en la plataforma desde el martes 21 de abril.

Fraggle Rock se emitió entre 1983 y 1987, sumando un total de cinco temporadas y 96 episodios. La serie gira en torno a los Fraggle, unas pequeñas criaturas peludas que habitan en Fraggle Rock junto a otros seres como los Curris y los Goris.