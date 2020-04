Cultura.- Netflix dispara sus suscriptores en cuarentena y promete que sus estrenos de 2020 no se retrasarán

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Netflix sumó 15,8 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo durante los primeros tres meses de 2020, más del doble de sus mejores previsiones para este periodo, ya que el confinamiento global para frenar el coronavirus aumentó drásticamente la demanda. Precisamente estas medidas han provocado la suspensión de numerosos rodajes, pero el servicio de streaming ya ha aclarado que sus estrenos originales para 2020 no se verán afectados por este parón.

"Trabajamos de manera muy diferente en relación a la industria, porque lanzamos nuestras series con todos los episodios a la vez. Estamos trabajando de manera diferente en todo el mundo, por lo que nuestras series y películas para 2020 están en gran parte filmadas y se encuentran en posproducción de forma telemática", dijo el director de contenido, Ted Sarandos. "En realidad estamos bastante volcados en nuestra agenda de 2021. Así que no anticipamos retrasar cosas", agregó.

Sarandos citó específicamente la cuarta temporada de The Crown y la película animada Over the Moon como ejemplos de contenido que no se verá afectado por la pandemia. "Estas son algunas de las producciones filmadas y en etapa de finalización en este momento que se lanzarán más adelante este año, según lo planeado. No anticipamos cambiar mucho el calendario, al menos no en 2020", dijo.

Netflix también se refirió a los títulos que tienen pendiente retomar su producción. "En primer lugar, queremos asegurarnos de que sea un entorno de trabajo increíblemente seguro", aclaró Sarandos. "Estamos aprendiendo algunas lecciones sobre cómo manejamos esas producciones ahora y cómo aplicamos eso a nuestros planes para poner en marcha producciones en todo el mundo", continuó.

Netflix obtuvo un beneficio neto de 709 millones de dólares (653 millones de euros) en el primer trimestre de 2020, lo que representa una mejora del 106% respecto del resultado en el mismo periodo de 2019 de la compañía estadounidense. El incremento de la cifra de suscriptores en 15,77 millones durante los tres primeros meses del año equivale a la mitad de abonados ganados durante todo el ejercicio precedente.

Y las previsiones siguen al alza. De cara al segundo trimestre, Netflix espera lograr un beneficio neto de 820 millones de dólares (755 millones de euros), lo que supondría triplicar su resultado del mismo periodo de 2019.