Fútbol.- Klopp: "No sabemos cuándo podremos volver a entrenar"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, ha reconocido que no sabe cuándo podrá volver a entrenar junto a sus jugadores, añadiendo que la prioridad ahora mismo es que "todo el mundo estén sano y seguro" y que no deben "forzar la situación", sino limitarse a respetar las instrucciones de las autoridades para frenar la pandemia.

"En Alemania son muy optimistas y reanudarán la Bundesliga a mediados de mayo. Veremos qué significa eso aquí. Sabemos lo que queremos y lo primero que queremos es que todo el mundo estén sano y seguro. En el momento en que sea posible comenzar a entrenar nuevamente, lo haremos", explicó Klopp en declaraciones a Sky Sports que recoge Europa Press.

El técnico alemán recordó que tanto él como sus jugadores continúan "todos aislados en casa". "No sabemos cuándo podremos volver a los entrenamientos, tenemos que esperar a lo que decida el Gobierno. No podemos forzar esta situación y no lo haremos", garantizó.

En cuanto al gran rendimiento del Liverpool, virtual ganador de la Premier League y todavía vigente campeón de Europa pese a su eliminación ante el Atlético de Madrid, Klopp, avisó de que su equipo no ha tocado techo y aún tiene "mucho margen de mejora".

"No cambiaremos, eso es lo primero, pero nuestro éxito dependerá de lo que hagan otros clubes que también tiene posibilidades de mejorar las cosas. Así que no tengo idea de lo que nos deparará el futuro a nosotros", reconoció.