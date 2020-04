Portaltic.-Zoom protege las reuniones con el cifrado AES de 256 bits GCM

MADRID, 22 (Portaltic/EP)

Zoom Video Communications ha anunciado este miércoles mejoras de seguridad con la próxima disponibilidad general de Zoom 5.0, que introduce el soporte para el cifrado AES de 256 bits GCM para proteger los datos de reuniones y contra la manipulación.

La aplicación de videoconferencias Zoom se está actualizando al estándar de cifrado AES 256 bits GCM, que ofrece una mayor protección de sus datos de reunión en tránsito y resistencia contra la manipulación en Zoom Meeting, Zoom Video Webinar y Zoom Phone.

Por su parte, Zoom 5.0, cuyo lanzamiento está previsto a lo largo de la semana, es compatible con el cifrado GCM, y este estándar entrará en vigor una vez que todas las cuentas estén habilitadas con GCM. La habilitación de las cuentas en todo el sistema tendrá lugar el 30 de mayo, como ha informado la compañía en un comunicado.

Asimismo, la compañía ha introducido el control de enrutamiento de datos. Con esta herramienta, el administrador de la cuenta puede elegir qué regiones del centro de datos usan sus reuniones y webinars para el tráfico en tiempo real a nivel de cuenta, grupo o usuario.

Los anfitriones podrán 'reportar a un usuario' de Zoom a través del icono de Seguridad, y realizar otras acciones de control, como desactivar la posibilidad de que los participantes se renombren a sí mismos. Además, para los clientes del sector educativo, el uso compartido de la pantalla ahora sólo está disponible para el anfitrión.

Las novedades incluyen la activación por defecto de la sala de espera para todos las cuentas del sector educativo, Basic y Pro de una sola licencia; así como la activación también por defecto de las contraseñas de las reuniones y la contraseña para el acceso a las grabaciones en la nube.

Por otra parte, Zoom 5.0 permitirá una nueva estructura de datos para organizaciones más grandes, permitiéndoles vincular contactos a través de múltiples cuentas para que las personas puedan buscar y encontrar reuniones, chat y contactos telefónicos de forma fácil y segura.

Entre las funciones adicionales que se han añadido, se incluye la posibilidad de optar por que las notificaciones del chat de Zoom no muestren un fragmento del chat o que las nuevas reuniones que no son PMI ahora tengan en identificaciones de once dígitos para una mayor complejidad. Además, durante una reunión, el ID de la reunión y la opción de invitar se han movido de la interfaz principal de Zoom al menú de Participantes, lo que hace más difícil que un usuario comparta accidentalmente su ID de la reunión.

A principios de mes, la compañía anunció que*no añadiría nuevas funciones durante 90 días debido al incremento de usuarios que había registrado la plataforma por el coronavirus, y que se centraría en resolver los problemas de seguridad ya existentes en la aplicación.