Ciencia.-El iceberg más grande del mundo se fragmenta

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Una parte considerable del iceberg más grande del mundo, A-68, se ha desprendido de este bloque de hielo gigante que en 2017 se desprendió de un frente de hielo sobre el mar adosado a la Península Antártica.

A-68 tiene una superficie estimada en 5.100 kilómetros cuadrados. El 16 de abril perdió un gran fragmento de unos 175 kilómetros cuadrados y 19 kilómetros de largo. El iceberg se está moviendo actualmente hacia el norte desde la península antártica. Habiendo entrado en aguas más ásperas y cálidas, ahora está montando corrientes que deberían llevarlo hacia el Atlántico Sur.

El profesor Adrian Luckman, que ha estado siguiendo el progreso de A-68, dijo que la nueva fractura podría marcar el comienzo del fin de este gigante helado. "Me sorprende continuamente que algo tan delgado y frágil haya durado tanto tiempo en mar abierto", dijo a BBC News el investigador de la Universidad de Swansea.

"Sospecho que la ruptura final ahora está comenzando, pero los fragmentos posteriores probablemente estarán con nosotros durante años".

La evidencia de la división del jueves se produjo a través de una imagen de radar adquirida por el satélite Sentinel-1 de la Unión Europea. Luckman la hizo pública en su cuenta de Twitter.

El nombre de A-68 proviene de un sistema de clasificación administrado por el Centro Nacional de Hielo de EE. UU., que divide la Antártida en cuadrantes. Debido a que el iceberg se desprendió de la plataforma de hielo Larsen C en el mar de Weddell, obtuvo una designación "A". "68" fue el último número en la serie de tallas grandes en ese sector.

Correctamente, deberíamos referirnos al iceberg como A-68A, porque las roturas posteriores también tienen su propio nombre relacionado. A-68B se desprendió al principio de la existencia del iceberg principal. Esta nueva porción seguramente obtendrá la designación A-68C. ¿Hubo indicios de que esta esquina en particular se saldría? "No es que lo haya visto. He estado vigilando el progreso, pero principalmente ha sido el desgaste de pequeños desconchones por todas partes", dijo el profesor Luckman.

Cuando se desprendió en 2017, el A-68 tenía cerca de 6,000 km2 de área, con un espesor promedio de aproximadamente 190 metros.

Durante meses pareció anclarse al fondo marino y no se movió muy lejos. Pero finalmente giró y aceleró a medida que se desplazaba hacia el norte. Este verano austral pasado, el gigante se liberó del persistente hielo marino que obstruye el mar de Weddell, un desarrollo significativo porque ha expuesto a A-68 a olas mucho más grandes. Su estructura ahora está bajo más estrés y se deben esperar más divisiones.

Actualmente está pasando por las Islas Orcadas del Sur, que forman el extremo más alejado de la Península Antártica. Las corrientes deberían arrojarlo hacia la dirección general de Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur.

Cualquiera puede adivinar cuánto tiempo más puede mantener el A-68 su integridad actual. Pero incluso si sufre un evento de fragmentación importante, los bloques de hielo individuales podrían persistir a lo largo de esta década antes de desaparecer.