Cultura.- The Killers estrenan bailable nuevo single pero retrasan su próximo álbum

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Tras regresar a lo grande con 'Caution', The Killers presentan este viernes 'Fire in Bone', el segundo single de su próximo álbum, 'Imploding the Mirage', que además retrasa su lanzamiento hasta una nueva fecha aún por determinar "debido al retraso" en su "finalización".

El grupo comandado por Brandon Flowers ha confirmado también el inevitable retraso de su gira británica de conciertos en estadios que debía haber comenzado a finales de mayo, y que ahora se pospone a los meses de mayo y junio de 2021.

La gira, la mayor de la banda hasta la fecha, agotó sus localidades en tan solo horas cuando se pusieron las entradas a la venta el año pasado, pero se garantiza a todos los fans que los tickets serán válidos para las nuevas fechas de conciertos en 2021.

"Tenemos que posponer las fechas de conciertos debido al COVID 19. Lo más importante es que os cuidéis y estéis a salvo y con salud. Los shows serán igual de geniales, pero tenemos que pasarlos al año que viene. Las entradas serán válidas, así que contamos con vosotros", apunta el grupo.

'Imploding The Mirage' es el sexto álbum de estudio de The Killers, tres años después de 'Wonderful Wonderful'. Producido por la banda junto a Shawn Everett y a Jonathan Rado de Foxygen, el álbum se grabó en Los Ángeles, Las Vegas y en Park City (Utah).

Es el primer disco compuesto y grabado desde que Killers dejaran su ciudad de origen, Las Vegas, y cuenta con un brillante ramillete de colaboraciones, otra novedad para el grupo que, habitualmente, ha mantenido contados espacios para invitados en sus discos. La lista de artistas incluidos en el álbum incluye a Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel, Blake Mills y Lucius.