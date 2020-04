Emma y Katty: dos hermanas gemelas que murieron de coronavirus

Tan juntas en vida como al final. Dos hermanas gemelas murieron, en el mismo hospital, por coronavirus en el Reino Unido. Los decesos ocurrieron con una separación de solo 72 horas.

El Daily Mail de Londres reseña la historia. Ambas hermanas, Emma y Katty Davis, eran enfermeras. Trabajaban en el Hospital Universitario de Southampton, al sur de Inglaterra.

Emma era enfermera quirúrgica. Murió 72 horas después de la muerte de Katty, también enfermera pero del área pediátrica. Ambas presentaron síntomas de coronavirus y fueron ingresadas al hospital en el que trabajaban.

Zoe, hermana de ambas, ofreció detalles de la vida de las Davis. "Vivían juntas, trabajaban en el mismo hospital. Decían que se irían de este mundo tan juntas como vivieron", reseñó el rotativo londinense.

Las gemelas tenían patologías previas, que les causaron complicaciones asociadas al coronavirus. Katty era aficionada al maquillaje. "Siempre puso sus pacientes primero. Por eso le hemos aplaudido a las afueras del centro, un aplauso para Katty", reseñó el portal español 20 minutos citando a empleados.

"La enfermería era más que un trabajo para ella", contó otra trabajadora del hospital en referencia a Katty. "Muchas nos maquillamos en honor a ella, para despedirla", comentaron a Daily Mail.

La pandemia del coronavirus, Covid-19, se ha sentido con fuerza en el Reino Unido. La Universidad John Hopkins (Estados Unidos) cifra en 149.554 casos de la virulenta cepa en ese país, de los que 20.380 han muerto.

Estados Unidos lidera la cifra mundial de casos, con 916.066 casos totales. Los trabajadores de la salud, en todo el mundo, junto con las fuerzas de seguridad, han estado en la primera línea de batalla contra el virus.

