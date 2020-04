Fútbol.- Cerezo: "¿Volver el 4 de mayo? No depende de LaLiga, ni de la RFEF, depende del Gobierno"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dijo que la vuelta del fútbol "no depende de la Liga, ni de la RFEF", es algo que "depende del Gobierno", por eso aseguró que es "mejor" no hacer suposiciones para "no confundir a la opinión pública".

Tras el anuncio este sábado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de volver a permitir la actividad física el 2 de mayo, Cerezo fue preguntado si el lunes siguiente, el día 4, sería buena opción para retomar los entrenamientos. "Depende de las autoridades sanitarias", recordó en declaraciones al programa 'Tiempo de Juego' de Cope.

"El Atlético de Madrid está en una situación de espera. Esperamos las indicaciones de las autoridades sanitarias para continuar con la Liga y la Champions. Debemos ser consecuentes, al final esto no depende de LaLiga, ni de la Federación Española, depende del Gobierno. Ellos son los que van a decidir", añadió.

"Nosotros tenemos que estar pendientes, hacer nuestros planes y proyectos y estar preparados para el día que nos digan que podemos volver. Todo lo que hablemos mientras tanto serán suposiciones que pueden equivocar a la opinión pública de lo que puede pasar", manifestó Cerezo.

Además, en otras cuestiones, el máximo responsable del club rojiblanco fue "felicitado" por los 117 años que cumple el Atlético este domingo. El presidente colchonero señaló alguno de los mejores momentos de la historia del club, en su opinión, la final de Copa del Rey de 2013 y también el doblete de 1996.

"Mi página de la historia preferida puede ser la final de Copa. Ganamos al Real Madrid 14 años después, en su campo, con un gol de Miranda. Y fue una victoria que supuso un impulso de los grandes años que han venido después. También destaco el doblete porque fue la reconcentración de títulos. No era fácil en aquella época", comentó.

Precisamente por el doblete, Cerezo recordó a Radomir Antic, recientemente fallecido. "Cambió la historia del Atlético de Madrid. Nos dio el famoso doblete y tengo que decir que fui yo quién le propuso a Gil el fichaje de Antic para el club. Quería a alguien que nos consolidase entre los cinco o seis primeros de la Liga y acabó ganándola", sentenció.