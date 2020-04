Erin, la guerrera de seis meses: superó al coronavirus y cirugía de corazón

La niña del milagro se llama Erin Bates. Nació en Mánchester y a los seis meses ha superado el coronavirus, una operación de la tráquea y otra a corazón abierto.

El diario argentino Clarín publica la historia. "La niña nació presentando problemas cardíacos y debió ser intervenida. Meses después, hubo que someterla a una operación de la tráquea", cuenta su padre, Wayne Bates.

"Al parecer, cuando estaba recuperándose de la segunda operación, alguien trajo el virus al hospital", añade el padre. El diario español ABC amplía señalando que "los médicos le hicieron la prueba de coronavirus porque algo no andaba bien".

La patología respiratoria durante el postoperatorio obligó a los médicos a llevar a Erin a la Unidad de Cuidados Intensivos. "Allí fue tratada y afortunadamente, superó la enfermedad", relata Clarín.

Todas las intervenciones de la niña se han practicado en el Alder Hey Children's Hospital, en Liverpool. Desde allí, su padre dio a conocer el milagro de Erin, una luz de esperanza para el mundo, azotado por la pandemia.

6 month old Erin 👶 was recently diagnosed with #COVID19 and was in an isolation room here for 14 days with mum Emma whilst being treated 🏥 Today, Erin beat COVID-19 & received a guard of honour by the treating team on our HDU as she was moved out of isolation 👏👏👏 pic.twitter.com/hiYQFEaLmF

