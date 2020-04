Desde este lunes será obligatorio el uso de cubrebocas en la CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de este lunes el uso de cubrebocas será obligatorio en la CDMX, aunque no se aplicarán sanciones por no hacerlo.

En conferencia de prensa virtual, precisó que durante una reunión con distintas autoridades de salud se tomó la decisión de aplicar esta medida en toda la ciudad y no sólo en el transporte público, pues algunas publicaciones internacionales señalan que en las zonas metropolitanas el uso de cubrebocas es importante.

“Es una orientación general del uso de cubrebocas en el espacio público, si salimos de casa hay que usarlo. Es una orientación que nos hace el día de hoy el grupo técnico del gobierno de la CDMX, es una orientación general y si se fijan cada vez más gente está utilizando cubrebocas y estoy convencida de que si esta es la orientación que damos desde el gobierno de la ciudad, mucha más gente lo va a estar utilizando”, apuntó.

En este sentido, subrayó que el uso de tapabocas es importante, pues muchos enfermos que tienen Covid-19 son asintomáticos, por lo que es importante la protección para evitar contagios.

Sin embargo, descartó que vaya a existir alguna sanción para las personas que no lo porten, sólo habrá una orientación de servidores públicos para que se utilice.

Cabe destacar que el propio subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López Gatell, ha señalado que el uso de cubrebocas no protege a las personas y sólo da una falta sensación de seguridad. “No es necesario que las personas utilicen cubrebocas, no es necesario, pero no sólo no es necesarios, sino que no es útil”.

