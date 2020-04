Policías acuden a cancelar fiesta, no la terminan y salen con carne asada

Policías de la Guardia Civil, de Monterrey atendieron una denuncia en la colonia Cumbres, pues vecinos informaron de una fiesta que estaba ocurriendo en un domicilio de la demarcación, mientras aún la población se encuentra en confinamiento por la crisis ocasionada por el Covid-19.

Chofer de Nuevo León discrimina a enfermero, le niega el acceso al transporte público A través de un video en redes sociales en enfermero denunció el hecho

Los policías fueron grabados desde un domicilio cercano y captaron como los oficiales, llegaron al lugar y no solo no acabaron con la reunión si no que terminaron saliendo de la casa con un recipiente de comida para llevar.

Una usuaria denunció en redes que, tras reportar a unos vecinos que hacen fiestas en plena contingencia, elementos de Guardia Civil que atendieron el reporte salieron con platos de carne asada. Esto sucedió en la colonia Cumbres. 🚔👮🏼‍♂️🥩#Denuncia #Cumbres #CarneAsada #Policia pic.twitter.com/I7gNl0MbhU — Blog del Regio (@BlogDelRegio) April 26, 2020

El hecho causó polémica en redes sociales pues uno criticaban el actuar de los oficiales, pues se solicitó su apoyo para terminar la reunión, y no atendieron esa petición.

Policía española desarticula una organización que distribuía marihuana en Europa El operativo dejó 16 detenidos y se aseguró 650 kilos de marihuana y más de medio millón de euros

Mientras otros justificaban su actuar pues mencionaban que en estos días de pandemia los cuerpos de emergencia han redoblado esfuerzos y también merecían un buen gesto por parte de la gente.

Y que tiene de malo que los policias aceptaran un plato de carne asada? — Alonso castillo (@cxstillom) April 26, 2020

Mi nuevo video favorito es el de estos policías del estado de @nuevoleon yéndose con carne asada de una fiesta que, se supone, fueron llamados para detener por aquello de la prohibición de las reuniones JAJAJAJA https://t.co/F8BDPHbb7t — Alan (@FeyNoMor) April 25, 2020

Solo en el norte pasa que los policías en vez de detenerte o sancionarte en crisis por tener a 15 tipos en tu casa , te acompañan en la carne asada xD https://t.co/SAKhsw0AoZ — •𝕬𝖇𝖎𝖌𝖆𝖎𝖑 𝕶𝖎𝖗𝖜𝖆𝖓•🦁💜 (@Ki_abby98) April 26, 2020

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado por estos hechos, ni se ha informado sobre medidas contra los elementos.