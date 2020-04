Puebla deja pendientes al menos cinco proyectos grandes por Covid-19

Los proyectos anunciados por la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, como el Parque Biblioteca, los Corredores de Movilidad Activa, la remodelación de la CAPU, la rehabilitación del barrio de Analco, así como la del Mercado Unión, han quedado en pausa incluso antes de la epidemia sanitaria por el coronavirus.

La construcción de un Parque Biblioteca en la colonia Villa Verde ha sido el proyecto más cuestionado, ya que además de que incrementó su inversión, hasta ahora no se ha visto avances del mismo, incluso aunque ya se había anunciado fecha para la inauguración del mismo.

En enero, el director del Implan, Gerardo Ríos Bermúdez anunció que durante el primer trimestre del 2020 arrancaría la construcción del primero de tres Corredores de Movilidad Activa, a fin de conectar con infraestructura peatonal, ciclista y vehicular a las juntas auxiliares de La Resurrección y San Miguel Canoa con el Centro Histórico. Para ello se tenía contemplado un recurso de 140 millones de pesos.

La remodelación de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) fue otro de los proyectos anunciados con bombo y platillos, el cual contempla la modernización interna y externa de las instalaciones, la intervención de áreas verdes, bahías de ascenso y descenso, así como ordenamiento del ambulantaje. Para este proyecto se estimó una inversión cercana a los 300 millones de pesos y se informó que en marzo iniciarían las obras.

La intervención del Barrio de Analco se anunció desde el primer informe de gobierno, el pasado 14 de octubre de 2019, en donde se haría una “reinterpretación” de los oficios y artesanías que se comercializan en la zona; sin embargo, tampoco hay algo concreto.

En cuanto a la redignificación del Mercado Unión, en enero la alcaldesa señaló que el retraso se debía a que no se ha llegado a un acuerdo con todos los locatarios para realizar los trámites correspondientes y proceder con la demolición; y mientras no se cuente con los permisos de los dueños, procederían con las otras etapas del proyecto que contemplaba la recuperación de áreas deportivas e intervención en materia de movilidad; no obstante, nada de eso se ha concretado.

Otro de los proyectos relevantes y que se encontraba en la etapa de análisis del suelo es la construcción del segundo Panteón Municipal que se contempla edificar en la zona de Valsequillo, al Sur de la ciudad, y será a finales de año cuando se tendrá listo el proyecto ejecutivo para iniciar obras en 2020, informó Ríos Bermúdez en diciembre de 2019.

El cementerio iba a ser construido en un terreno de 110 mil metros cuadrados para más de 9 mil 222 espacios, todo con una inversión de 72 millones de pesos, recursos que se gestionarían a nivel nacional.